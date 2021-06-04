Тегеран, , 08:54 — REGNUM 3 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что настало время для США и европейских стран принять жесткие решения относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Арагчи, который также возглавляет иранскую делегацию на переговорах в Вене с группой 4+1 в попытке возродить иранскую ядерную сделку 2015 года, заявил, что переговоры достигли хорошего прогресса, однако ключевые вопросы все еще остаются нерешенными, в связи с чем их предстоит обсудить в ближайшее время.

«Вопрос касается других участников, которые должны принять свои решения», — сказал Арагчи, отметив, что Иран надеется, что все стороны смогут добиться общего согласия.

Пятый раунд венских переговоров между оставшимися сторонами сделки завершился по итогам 10 дней интенсивных обсуждений в венской столице. Делегации вернулись в свои столицы для проведения дальнейших консультаций, при этом в ближайшие несколько дней ожидается новый раунд переговоров.