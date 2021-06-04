Тегеран, , 08:07 — REGNUM 3 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 80 658, причём 170 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 170 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 80 658», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 9 657 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1400 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана также отметило, что 2 508 907 пациентов из общего числа 2 945 100 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Кроме того, 3924 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство сообщило, что на данный момент по всей стране было проведено 20 310 621 обследование на наличие вируса.