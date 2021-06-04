Тегеран, , 08:10 — REGNUM 3 июня генеральный секретарь ирано-иракской торговой палаты заявил, что цель торговли между Ираном и Ираком в размере 20 миллиардов долларов не исключена, в то время как почва для реализации 5 миллиардов долларов за счет экспорта технических и инженерных услуг уже подготовлена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран имеет потенциал для экспорта товаров в Ирак на сумму 10 миллиардов долларов, подготовлена почва для экспорта технических и инженерных услуг в размере 5 миллиардов долларов», — заявил Хамид Хоссейни в интервью IRNA.

Он также подчеркнул, что для достижения этой цели необходима инфраструктура и надлежащее регулирование торговли между Ираном и Ираком.

Хоссейни сообщил, что за последние два месяца объем торговли между Ираном и Ираком снизился на 18 процентов в весовом и на 13 процентов в стоимостном выражении, в то время как иранский экспорт в другие страны вырос.

Он связал это снижение с неспособностью Ирака погасить свою задолженность по импорту газа из Ирана, однако проблема устранится, как только долг Ирака будет погашен поставкой вакцин от коронавирусной инфекции.