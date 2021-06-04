Пермь, , 07:52 — REGNUM В Пермском крае назначена мера уголовно-правового характера прорабу, который во время строительства объекта допустил нарушения, что привело к серьезному травмированию работника, сообщает СУ СКР по региону.

В отношении жителя Перми возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Установлено, что прораб при строительстве многоквартирного дома в селе Кондратово Пермского района в декабре 2020 года поручил осуществить подъем напольной керамической плитки на 11-й этаж с применением грузоподъемного приспособления трем работникам, которые не имели права на производство данных работ.

Мужчина не проверил исправность и правильность монтажа грузоподъемного приспособления не проверил. Когда строители осуществляли подъем плитки, прораб отсутствовал. Во время работ две коробки с отделочным материалом упали со значительной высоты на 33-летнего мастера. Работник получил тяжкий вред здоровью.

Прораб полностью возместил причиненный мастеру вред, дал признательные показания и раскаялся. Суд назначил пермяку штраф в размере 40 тысяч рублей.