Тегеран, , 08:11 — REGNUM 3 июня министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода, находящийся с официальным визитом в Иране, заявил, что Душанбе стремится к расширению связей с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время посещения археологических раскопок Персеполя в провинции Фарс (южный Иран) Рахимзода подчеркнул близость иранского и таджикского народов, а также тесное сотрудничество между двумя странами. Он также отметил, что чем больше люди Ирана и Таджикистана общаются друг с другом, тем шире и крепче становятся связи между двумя странами.

Энаятолла Рахими, генерал-губернатор провинции Фарс, который принимал таджикского министра, указал на общий язык, культуру и цивилизацию Ирана и Таджикистана. Он также заявил, что такие общие черты проложили путь для обеих стран к дальнейшему расширению связей в культурной и экономической областях.

Рахимзода отправился в Иран, чтобы встретиться с официальными лицами и обсудить двусторонние отношения, а также борьбу с терроризмом и экстремизмом.