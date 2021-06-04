Тегеран, , 08:12 — REGNUM 3 июня глава иранской ядерной переговорной группы Аббас Арагчи заявил, что следующий раунд переговоров в Вене может стать окончательным, поскольку участники ядерной сделки и США должны принять решение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Арагчи отметил, что после пятого раунда переговоров в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном, официально известной как СВПД, делегации сочли необходимым вновь вернуться в свои столицы по итогам 10 дней интенсивных переговоров.

«Многие надеялись, что это будет заключительный раунд, но делегации решили вернуться в свои столицы, чтобы воспользоваться недельной возможностью для консультаций, а затем возобновить переговоры», — подчеркнул дипломат.

Он также сообщил, что оставшиеся разногласия были полноценно рассмотрены сторонами, в результате чего были предложены конструктивные решения. «При этом позиция Ирана осталась неизменной», — подчеркнул главный переговорщик.