Мельбурн, Австралия, , 07:43 — REGNUM Власти австралийского штата Виктория выявили разновидность коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта», которая является заразней обычной, заявил глава органов здравоохранения региона Бретт Саттон в ходе пресс-конференции.

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«Эта разновидность вызывает большое беспокойство», — отметил он.

По словам Саттона, разновидность «Дельта» распространяется более активно. Впервые зараженных этим видом коронавируса SARS-CoV-2 выявили в Мельбурне. При этом пока в других регионах Австралии этот штамм инфекции пока не выявляли.

Тем не менее двое зараженных разновидностью «Дельта» недавно совершали поездку в штат Новый Южный Уэльс. При этом в самом штате последние дни не выявляли случаев местного заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти штата Виктория в Австралии продлили карантин в Мельбурне из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 27 мая в городе выявили 60 зараженных.

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