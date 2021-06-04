Чебоксары, , 07:41 — REGNUM В Чувашии с июля тарифы на коммунальные услуги вырастут, в том числе плата за тепло подорожает на 3,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики со ссылкой на данные тарифной службы.

ЖКУ подорожает во втором полугодии «в пределах» 3,4%, в том числе в ряде муниципальных образований до 5,4%.

По данным властей, тарифы на тепло в среднем вырастут на 3,4%, а водоотведение, горячее и холодное водоснабжение подорожает до 3,9%. Стоимость электроэнергии в городах вырастет на 12 копеек, в сельской местности — на 8 копеек, достигнув 3,6 рубля и 2,52 рубля за 1 киловатт-час.

Вывоз ТКО подорожает для горожан на 2,13 рубля, для сельчан — на 1,69 рубля, составив соответственно 64,89 рубля и 51,71 рубля. Плату за природный газ увеличат на 17 копеек — до 6,05 рубля за 1 кубометр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах, где из-за холодной зимы плата за тепло значительно выросла и вызвала возмущение жителей, планируют заключить концессию на все объекты теплоснабжения. Власти заявляют, что для новоюжного района Чебоксар тарифы на тепло в результате будут расти «не на 4% в год, как сейчас, а приблизительно на 6%».

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