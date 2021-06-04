Санкт-Петербург, , 07:39 — REGNUM В Год науки и технологий в России впервые пройдет Национальная технологическая олимпиада (НТО) для школьников. Соревнования в формате национальных технологических игр, базирующихся на опыте Олимпиады Кружкового движения НТИ, охватят все школы России и станут социальным лифтом для технологически ориентированной молодежи. Может ли Национальная технологическая олимпиада стать главным «поставщиком» талантов для технологического прорыва страны — обсудили 3 июня на дискуссии Кружкового движения НТИ на форуме «ПМЭФ Юниор».

По мнению Министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, современный университет немыслим без трансфера технологий. Для решения этой задачи министерство готовит программу по созданию инструментов для развития студенческого технологического предпринимательства.

«Сегодня университеты активно идут в школы, и крайне важно создавать для школьников возможности как можно раньше пробовать себя в предпринимательстве. При этом, самый важный вопрос — мотивации — решают такие инициативы, как Национальная технологическая олимпиада и другие конкурсы, где команды работают над межпредметными задачами. В рамках дисциплинарных испытаний наша страна наработала уникальный опыт по работе с талантами, и что касается Национальной технологической олимпиады — в этом направлении есть огромный потенциал, — отметил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Основная цель Национальной технологической олимпиады — создать массовый и общедоступный механизм выявления и развития талантов в сфере прикладной науки и технологий у российских школьников. НТО основана на шестилетнем опыте Олимпиады Кружкового движения НТИ, которая входит в перечень Российского совета олимпиад школьников и предоставляет победителям и призерам серьезные льготы при поступлении в университеты.

«Наша платформа создавалась с одной понятной целью — сделать так, чтобы любой человек в стране мог самореализоваться, это задача, которую перед нами поставил Президент России, — отметил Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Во-первых, надо найти таких талантливых и способных людей. Вторая составляющая — дать возможность для их продвижения. Следующий важный момент — это саморазвитие. В школьном возрасте все знания, навыки, умения можно впитывать очень быстро. Поэтому несмотря на то, что у нас платформа для всех (самой старшей участнице — 89 лет), подавляющее большинство конкурсантов — это школьники и студенты. Начинать нужно с детства. Очень важно, чтобы именно в юном возрасте закладывались базовые навыки и компетенции, которые будут полезны везде, вне зависимости от того, по какому направлению школьник или студент пойдет. Умение нестандартно и нешаблонно мыслить, умение находить интересные решения, креативность, готовность пробовать что-то новое — это те качества, которые точно нужны и востребованы. Я был на нескольких защитах кружков НТИ и каждый раз убеждался, что именно такие ребята участвуют в олимпиаде».

Технологическое будущее России напрямую зависит от того, станет ли «поколение двухтысячных» — поколением технологических предпринимателей. Старшеклассники должны иметь возможность примерить на себя роль лидеров команд, которые работают над новыми технологическими и программными решениями. Такой опыт получают участники Олимпиады Кружкового движения НТИ и других командных инженерных соревнований. Как отметил ректор Университета ИТМО Владимир Васильев, вуз уже сейчас за свой счет принимает на обучение молодые таланты и целые команды с перспективными проектами, даже если их баллов ЕГЭ не хватает для зачисления на «бюджет».

"Это, в первую очередь, инвестиции в таланты, в будущих технологических предпринимателей. Важно их поддержать на старте и создать в университете такую среду, где молодые люди могли бы продолжать идти по выбранной траектории, работать в команде, делать собственные проекты, превращая команды — в стартапы, а стартапы — в успешный технологический бизнес. Именно поэтому проекты, которые инициирует Кружковое движение НТИ для школьников, мы считаем крайне важными», — отметил Владимир Васильев.

По словам ректора Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова, за последние 14 лет в стране сильно изменилась роль всероссийских олимпиад.

«Когда-то олимпиады были лишь механизмом поступления в университеты. С 2007 года мы сделали огромный прорыв, чтобы Национальная технологическая олимпиада стала возможностью для школьников реализовать себя, выбрать свой технологический и профессиональный путь, — сказал ректор ДВФУ Никита Анисимов, — Для нас развитие российского Дальнего Востока напрямую связано с присутствием там команд, молодых талантов, которые готовы вкладывать в регион все силы. Поэтому Дальневосточный федеральный университет поддерживает запуск Национальной технологической олимпиады, которая откроет дверь в мир технологий всем российским школьникам».

Национальная технологическая олимпиада будет проводиться по широкому спектру направлений: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий. Кроме традиционных профилей Олимпиады Кружкового движения НТИ в НТО войдут новые технологические соревнования, разрабатываемые совместно с ведущими технологическими компаниями, а также междисциплинарные направления Всероссийской олимпиады школьников, учреждаемые по поручению Президента России.