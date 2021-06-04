Мехико, , 07:42 — REGNUM В Мексике после похищения обнаружили живой кандидата в мэры города в штате Герреро на юго-западе страны от партии «Гражданское движение» Марилу Нуньес. Об этом губернатор штата Эктор Астудильо вечером 3 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я рад проинформировать о том, что Марилу Мартинес Нуньес, кандидат на пост главы администрации муниципалитета Куцамала, находится вне опасности, мы очень рады видеть её в добром здравии», — написал губернатор. По его словам, власти продолжат делать всё возможное для того, «чтобы избирательный процесс прошёл как можно лучше».

Нуньес была похищена неизвестными на этой неделе. Каких-либо подробностей этого похищения не сообщается.

Напомним, что избирательная кампания в Мексике перед выборами в местные органы власти и федеральный парламент, которые намечены на 6 июня, сопровождаются разгулом насилия. К настоящему времени от рук убийц погибли уже десятки политиков, претендующих на региональные посты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центральном мексиканском штате Гуанахуато вечером 25 мая, во время встречи с избирателями, была убита кандидат от партии «Гражданское движение» на пост мэра города Моролеон Альма Барраган.

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