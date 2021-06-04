Кудымкар, Пермский край, 4 июня 2021, 07:36 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края из-за плачевного состояние двух объектов культурного наследия прокуратура внесла представление главе города, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что памятник архитектуры «Электростанция на реке Кува» и памятник В.И. Ленину нуждаются в реставрации и ремонте. Но местные чиновники бездействуют и не принимают мер для восстановления памятников.
Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.