Санкт-Петербург, , 07:40 — REGNUM Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов вручил прокурору Колпинского района Санкт-Петербурга государственную награду за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан. Осенью 2020 года Игорь Ивкин спас шестерых захваченных в заложники детей.

Напомним, 24 ноября 2020 года нетрезвый мужчина забаррикадировался в своей квартире в Колпино вместе с шестью детьми, самому младшему из которых было всего три года. Захватчик был вооружен ножом и топором. Он угрожал убить детей, если не выяснит отношения с женой, которая незадолго до инцидента сбежала от смутьяна и вызвала полицию.

Разрешить ситуацию удалось к вечеру того же дня. Благодаря умелым переговорам, которые провел Ивкин, обошлось без жертв и пострадавших, злоумышленник добровольно сдался и привлечен к уголовной ответственности.

«Прокурор действовал решительно в опасной ситуации, уговорил захватчика сдаться, никто из детей не пострадал. В этой связи Генпрокурор России представил его к награде», — пояснили в ведомстве.

Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга старший советник юстиции Игорь Ивкин за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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