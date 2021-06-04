Санкт-Петербург, , 07:35 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и правительством Челябинской области, направленного на установление эффективного сотрудничества.

Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области выявления и развития талантов.

Соглашение будет способствовать региону в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

«Подписание соглашения с АНО «Россия — страна возможностей» — это документальное подтверждение нашего тесного и эффективного сотрудничества. Платформа уже не первый год создает возможности для роста и развития молодежи нашего региона, позволяет выявить ярких лидеров и продвигать важные идеи. У нас много талантливой и активной молодежи. Жители Челябинской области уже принимают участие в таких проектах как «Лидеры России», «ТопБЛОГ», «Студент года», «Большая перемена» и многих других. Уверен, что наше дальнейшей сотрудничество будет продуктивным, и подписанное сегодня соглашение станет новым стимулом и поддержкой для творческого развития и личностного роста молодых южноуральцев», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В проектах платформы «Россия — страна возможностей» с 2018 года приняло участие более 100 тысяч жителей Челябинской области, 477 вошли в число победителей. В конкурсе «Лидеры России» за это время попробовали свои силы более 12 тысяч управленцев региона. Студенты Челябинской области активно участвуют в олимпиаде «Я — профессионал», где за три года 151 участник стал медалистом и получил денежные премии и право продолжить свое обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Набирает популярность и школьный конкурс «Большая перемена», на который только в первом году зарегистрировалось 14 тысяч участников из региона. А в 2020 году в Челябинске прошел первый фестиваль уличного искусства «Культурный код». За три недели художниками было создано 11 муралов (больших граффити), которые украсили фасады жилых домов по улице Университетская набережная. С уверенностью можно сказать, что проекты платформы «Россия — страна возможностей» популярны в Челябинской области среди жителей всех возрастов — от школьных и студенческих олимпиад, до флагманского конкурса управленцев. Подписанное сегодня соглашение позволит не только развивать уже достигнутые результаты и эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей, но и откроет перспективы для новых участников», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Челябинской области проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Челябинской области и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации.

В рамках работы по Соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей» в Челябинской области, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.