Москва, , 07:30 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко ответил на вопросы участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Интервью состоялось в медиастудии «Большой перемены» на полях Петербургского международного экономического форума.

Ребята обсудили с Сергеем Кириенко основную тему детской секции «ПМЭФ Юниор»: как дети могут менять мир к лучшему, и в каких сферах сегодня особенно важен «детский взгляд». Интервью с первым заместителем главы Администрации президента РФ провела победитель «Большой перемены» Екатерина Трубникова.

Сергей Кириенко отметил, что дети и подростки уже сегодня сами создают свое будущее и будущее своей страны, поэтому именно с ними необходимо говорить о тенденциях развития культуры, образования, здравоохранения, спорта, технологий и других сфер.

«Способность посмотреть свежим взглядом без стереотипов и предложить неожиданное решение — это главное конкурентное преимущество современных подростков», — рассказал Сергей Кириенко.

В ходе разговора участники «Большой перемены» поделились с гостем своими планами на лето, рассказали, как они разрабатывали концепцию деловой программы «ПМЭФ Юниор» и о своей работе в региональных командах.

Сергей Кириенко призвал всех ребят верить в свои силы и больше мечтать.

«Для того, чтобы чего-то добиться, необходимо поставить себе цель. А если ты не мечтаешь, то эту цель поставить невозможно. Все в жизни начинается с мечты, но одной мечты мало — к ней нужно приложить целеустремленность, волю и стремление. Чем смелее будут ваши мечты, тем интереснее будет ваша жизнь, и тем интереснее будет будущее нашей замечательной страны», — подчеркнул Сергей Кириенко.

В свою очередь, участники «Большой перемены» спросили Сергея Кириенко, о чем мечтает он.

«Я мечтаю о том, чтобы Россия была самой конкурентоспособной страной, создавая самые лучшие условия для реализации каждого человека. Я абсолютно убежден, что каждый человек талантлив, в России особенно. Наша страна богата талантами и людьми, способными нестандартно мыслить, поэтому вызов государства заключается в том, чтобы создать такие условия, где каждый человек мог бы реализовать свой потенциал», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Также он добавил, что мечтал бы побывать в путешествиях, которые доступны участникам и победителям «Большой перемены»: поехать на Алтай для съемок фильма о снежном барсе, побывать на плато Путорана и проехать через всю страну на поезде. Такую возможность получат победители «Большой перемены» среди учеников 5−7 классов.

В рамках панельных дискуссий «ПМЭФ Юниор» школьники представят свое видение вопросов развития глобальной экономики и социальной сферы, расскажут о том, каким они хотят видеть образование будущего, а взрослые— состоявшиеся профессионалы в сфере бизнеса, государственного управления, технологий и медиа — обсудят с детьми возможности профессиональной и личной реализации и поделятся своими лайфхаками и историями успеха.

Организаторами мероприятия выступают Всероссийский конкурс «Большая перемена», Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд «Росконгресс», фонд «Контент».

Как ранее сообщало ИА РЕ, Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Регистрация участников открыта на сайте bolshayaperemena.online. Организаторами конкурса выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.