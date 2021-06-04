Томск, 4 июня 2021, 07:28 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении маленькой девочки, задержан в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.
В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера без применения насилия, совершенные в отношении малолетней»).
По предварительным данным, вечером 31 мая томич на улице в одном из сёл Томского района совершил в отношении маленькой девочки действия сексуального характера.
Злоумышленник задержан и заключён под стражу. Он частично признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчиков.
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