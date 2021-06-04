Санкт-Петербург, , 07:26 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Правительством Самарской области, направленного на установление эффективного сотрудничества.

Подписи под документом поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечения распространения лучших практик в области выявления и развития талантов.

Соглашение будет способствовать региону в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

«Платформа «Россия — страна возможностей» — это тысячи и тысячи успешных практик по развитию личностного потенциала людей. Например, флагманский проект «Лидеры России», около 90% победителей которого уже получили продвижение по карьерной лестнице в разных сферах. Речь не идет только о государственном и муниципальном управлении. Это и бизнес. Бизнесу не меньше нужны эффективные руководители, менеджеры, ответственные за свои трудовые коллективы, за порученное направление, ответственные перед своей страной. У нас очень высокая активность. Это еще раз подчеркивает, что у нас в области живут энергичные, профессиональные, ответственные люди, стремящиеся всегда к саморазвитию, молодые душой вне зависимости от возраста», — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава Самарской области выразил уверенность, что проекты, которые реализует платформа «Россия — страна возможностей», будут находить отклик на самарской земле и дальше.

«Мы проводим совместные мероприятия по образованию, по обучению, по продвижению, региональные стажировки. Я очень признателен Алексею Комиссарову за то, что эта работа не ограничивается подписанием документов, не носит дискретный характер. В течение всего года у нас идет самое тесное взаимодействие по различным направлениям. А те стажировки, которые 4 раза в год проходят группы различного уровня кадрового резерва, конечно, дают колоссальный потенциал развитию нашего региона. За это отдельное спасибо», — поблагодарил Дмитрий Азаров за плодотворное сотрудничество генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексея Комиссарова.

«В проектах платформы «Россия — страна возможностей» с 2018 года приняло участие более 150 тысяч жителей Самарской области, 354 вошли в число победителей. Жители региона принимают активное участие в проектах платформы для разных возрастов. Самыми популярными конкурсами у школьников стали «Мой первый бизнес» и «Большая перемена», студенты отдают предпочтение олимпиаде «Я — профессионал», кубку «Управляй!» и проекту «Профстажировки 2.0». Профессионалы выбирают «Цифровой прорыв», «Мастера гостеприимства» и, конечно, «Лидеры России», победителями которого за три года стали 20 человек. В Самаре 29 лет назад впервые прошел фестиваль «Российская студенческая весна», ее можно по праву считать Родиной этого творческого студенческого конкурса. Символично, что юбилейная Студвесна пройдет в 2022 году именно в Самаре. Подписанное сегодня соглашение позволит не только развивать уже достигнутые результаты и эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей, но и откроет перспективы для новых участников», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Самарской области проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей», так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Самарской области и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.

В рамках работы по Соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей» в Самарской области, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.