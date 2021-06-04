Миннеаполис, США, , 07:20 — REGNUM Бетонные блоки, выставленные на месте смерти чернокожего Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), убрали городские власти. Об этом 3 июля передал телеканал CNN.

Они располагались на перекрестке и препятствовали дорожному движению, которое решено было восстановить. Отмечается, что на месте оставят установленные небольшие «памятные сооружения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Post опубликовала статью в которой говорилось о том, что Миннеаполис переживает вспышку насилия, в том числе убийств, на фоне годовщины гибели Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией в мае 2020 года.

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