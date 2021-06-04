Омск, , 07:20 — REGNUM Жителей Омской области предупредили о непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, днём 4 июня в регионе ожидается сильный ветер порывами 17−22 м/с. Также прогнозируется похолодание, дожди разной интенсивности. Возможна гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае повышение температуры воздуха свыше +30 °C стало поводом для объявления штормового предупреждения.

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