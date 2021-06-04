Пермь, , 07:19 — REGNUM В парламент Пермского края внесён проект изменений в бюджет на три года. Корректировки предлагают выделение средств на строительство платформ для наземного метро, сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

Законопроект предусматривает 293 млн рублей на строительство двух пассажирских железнодорожных платформ высокого типа («ул. Попова» и «ст. Пермь I»). Они войдут в состав маршрутной сети «Пермское наземное метро».

Планируется, что проект метро реализуют на условиях равного софинансирования — совместно с железнодорожниками. Общая сумма строительства составит 586 млн рублей. Платформы должны быть готовы в 2023 году.

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