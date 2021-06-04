Пермь, , 07:16 — REGNUM Туристка из Перми Анастасия П., пропавшая в Свердловской области, убита. По подозрению в совершении преступления задержаны два человека, сообщает ЕАН со ссылкой на собственные источники.

Подозреваемыми являются 43-летний мужчина и 25-летняя женщина. Их личности установлены после анализа записей видеокамер. Установлено, что злоумышленники оплачивали товары в магазинах банковской картой пермячки. Банковскую карту пермской туристки обнаружили при досмотре подозреваемых.

На момент преступления мужчина нарушил меру пресечения, поскольку находился под домашним арестом в рамках уголовного дела об изнасиловании ребенка. Известно, что гражданин имеет несколько судимостей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая Анастасия П. отправилась из Прикамья в Свердловскую область с целью туризма. Женщина начала сплав по реке Серга 29 мая и пропала. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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