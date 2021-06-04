Петропавловск-Камчатский, , 07:15 — REGNUM Пожар произошел в кооперативном гараже в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

По ее данным, возгорание произошло в гараже на проспекте Рыбаков поздно вечером 3 июня. Общая площадь возгорания составила около десяти квадратных метров. На месте происшествия работали восемь спасателей на двух единицах спецтехники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Повреждены лишь вещи и мебель.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Пермском крае произошел крупный пожар — горели сараи и гаражи на улице Парковой. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Пожар был потушен, пострадавших не было.