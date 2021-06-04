Ярославль, , 07:15 — REGNUM Конфликт интересов у мэра Ярославля не установлен, сообщили в мэрии города. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура города обратилась в муниципалитет с представлением.

Владимир Волков

Прокурор считает, что мэр Владимир Волков «вопреки требованиям закона» не предупредил о конфликте интересов при изменении зонирования территории бывшего торгового центра «Карусель». Аналогичная ситуация сложилась с установкой ларьков с питьевой водой. Мэр был лично знаком с учредителями и руководителями компаний, чьи интересы затрагивали решения городских властей. Но в мэрии полагают, что в настоящий момент говорить о конфликте интересов преждевременно.

«В соответствии с действующим законодательством полномочиями по проведению проверки фактов наличия либо отсутствия конфликта интересов в действиях лиц, замещающих муниципальные должности, наделена соответствующая комиссия, образованная представительным органом муниципального образования. Информация прокуратуры города является основанием для проведения подобной проверки и не свидетельствует об установлении подобных фактов», — сообщили в правовом управлении мэрии Ярославля.

Иначе говоря, факт конфликта интересов может установить или не установить только комиссия муниципалитета по соблюдению запретов, связанных с муниципальной службой. Она рассматривает каждый конкретный случай. Депутаты должны будут решить, есть ли сам факт нарушения и если есть, насколько он существенный. Ещё раз отметим: ранее прокуратура усматривала признаки конфликта интересов у самих депутатов. Но каждый раз комиссия вставала на сторону провинившихся, защищая «своих». И прокуратура ничего не могла с этим поделать.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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