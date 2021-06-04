Тайбэй, , 07:21 — REGNUM На Тайване из-за приближения тихоокеанского тайфуна «Чой вань» 4 июня объявили штормовое предупреждение. Как следует из данных метеорологической обсерватории Гонконга, на остров в ближайшие двое суток обрушится шквалистый ветер и грозовой ливень.

В связи с ожидаемой непогодой, всем судам рекомендовано оставаться в портах и безопасных бухтах.

По данным метеорологов, в настоящее время ось вращения циклона находится в 280 км к юго-западу от портового города Гаосюн и постепенно смещается в северо-восточном направлении. В его эпицентре скорость ветра достигает 28 м/с.

Напомним, что «Чой вань» стал третьим в этом сезоне тропическим штормом, который ранее уже унёс жизни не менее восьми жителей Филиппин (при 15 пропавших без вести).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасатели предупредили жителей Сахалина о надвигающемся циклоне, который принесёт 4 июня в островной регион дождь и сильный ветер. Очередной мощный циклон также накроет и Хабаровский край.

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