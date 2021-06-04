Красноярск, , 07:12 — REGNUM Прокуратура Красноярского края проводит проверку по информации о возможном массовом отравлении детей в пришкольном лагере.

Как сообщили ИА REGNUM в краевой прокуратуре, по предварительным данным, 3 июня в медучреждение обратились родители шести детей. Они рассказали, что детям стало плохо. Медики взяли анализы. Необходимость в госпитализации детей не установлена.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения и организатора питания в школе.

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