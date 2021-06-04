Ульяновск, , 07:11 — REGNUM Председатель российского правительства Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Ульяновскую область провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Русских. На встрече были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Михаил Мишустин и Алексей Русских Ulgov.ru

Руководитель региона обратил внимание премьер-министра на вопросы транспортного развития, попросив о федеральной поддержке. В частности, на Президентском мосту усиливаются многокилометровые оползневые явления вдоль береговой линии, и разрастается разрез Милановского.

«Это очень опасный участок, так как линия оползня уже подошла к жилой застройке», — сказал Алексей Русских.

Михаил Мишустин пообещал, что соответствующие поручения будут даны профильным министерствам, в том числе оценят возможные последствия оползня, просчитают риски и объём необходимых финансовых расходов.

Кроме того, председатель российского правительства поддержал модернизацию дорожно-транспортной сети, призвав «смотреть на потребности связи Ульяновска с ближайшими регионами».

Ещё один вопрос касался строительства в Ульяновске нового корпуса для начальных классов лицея № 100. Михаил Мишустин подтвердил, что предварительно принято положительное решение о федеральной поддержке.

Напомним, в Ульяновской области в 2021 году реализуются три крупных дорожных проекта, один из которых — строительство второго этапа второго пускового комплекса мостового перехода через реку Волгу «Президентский». Его протяжённость превышает 2,5 км, из федерального бюджета направлено 800 млн рублей при общих затратах почти в 2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня глава федерального правительства Михаил Мишустин побывал на производственных площадках акционерных обществ «Авиастар-СП» и АэроКомпозит-Ульяновск». Он ознакомился с работой новой поточной линии сборки тяжёлых транспортных самолётов семейства Ил-7 и агрегатно-сборочного производства.

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