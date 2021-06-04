Петропавловск-Камчатский, , 07:05 — REGNUM На Камчатке сотрудник полиции 29 мая спас семилетнего мальчика, который тонул в искусственном пруду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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Сотрудник полиции в нерабочее время находился за пределами Петропавловска-Камчатского на одной из баз отдыха и увидел как ребёнок тонул в пруду. Капитан полиции кинулся на помощь и вытащил мальчика из воды, а затем передал его родителям.

«Благодаря моментальной реакции и грамотным действиям сотрудника полиции мальчик жив и здоров», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Тувы Владислав Ховалыг 1 июня наградил двух несовершеннолетних братьев, которые год назад спасли тонущих детей.