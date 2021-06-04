Владивосток, , 07:07 — REGNUM Появилась информация о том, что ушедший в отставку глава Владивостока Олег Гуменюк подозревается в получении крупной взятки от предпринимателя, пишет VL.ru.

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Якобы в деле фигурирует сумма в 20 млн рублей.

По неофициальной информации от правоохранителей, деньги тогда ещё действующему мэру передал предприниматель через посредника. Взяткодатели подтвердили факт передачи денег.

Силовики проводят следствие, проверяют сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в доме Олега Гуменюка прошли обыски. СМИ писали о подозрениях в превышении должностных полномочий, нецелевом использовании бюджетных средств, а также с махинациями в похоронных компаниях.