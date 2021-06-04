Оренбург, , 07:01 — REGNUM В Оренбурге по требованию прокуратуры правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту поджога леса в районе ул. Красная площадь, сообщает областное надзорное ведомство.

По предварительным данным, 29 мая 2021 года в результате поджога уничтожен участок лесного массива площадью 500 квадратных метров. В рамках уголовного производства предстоит оценить ущерб и установить причины крупного пожара.

Стоит отметить, ранее район Красной площади в областном центре попадал в поле зрения правоохранителей из-за вырубки деревьев, у которых не было признаков аварийности. После пожара пользователи соцсетей, обсуждая, пришествие предположили, что в городе пытаются освободить земли под жилое строительство.

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