Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Меморандум, который делает борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности США, подписал американский президент Джо Байден, 3 июня передал телеканал CNBC.

Глава Белого дома также поручил правительству страны изучить ситуацию и представить доклад по поводу противодействия коррупции. Документ должен содержать предложения о мерах по усилению и координации этой борьбы в течение 200 дней.

Меморандум предусматривает сотрудничество с другими странами в вопросах противодействия коррупционным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Джо Байден в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что США и Украина «братья по оружию в вопросах борьбы с коррупцией».

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