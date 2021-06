Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Портал Screen Rant составил рейтинг аниме-фильмов и сериалов, которые, по мнению его редакции, выдержали испытание временем. Статья была опубликована 4 июня на сайте издания.

Во вторую половину топ-10 вошли такие проекты, как «Космический Линкор «Ямато», «Ганбастер» (Top wo Nerae! Gunbuster), «Кулак Полярной звезды» (Fist of the North Star), «Легенда о героях Галактики» (Legend Of Galactic Heroes) и «Эти несносные инопланетяне» (Urusei Yatsura).

В топ-5 попали «Бей эйс!» (Aim For The Ace!), «Конан — мальчик из будущего» (Future Boy Conan), «Мобильный воин Гандам» (Mobile Suit Gundam) и «Завтрашний Джо» (Ashita no Joe). На первую позицию Screen Rant поставил сериал «Роза Версаля» (The Rose of Versailles).

Для справки: в основу аниме-шоу «Роза Версаля» лёг одноимённый манга-сериал Риёко Икэды. Считается, что он оказал огромное влияние на развитие жанре «сёдзё» (произведения для девушек). Действие манги происходит во времена Людовика XVI и Великой Французской революции. В центре повествования находится дочь аристократа, которой отец не только дал мужское имя, но и воспитал как мальчика.

