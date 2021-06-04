Красногвардейский район, Оренбургская область, , 06:52 — REGNUM В селе Плешаново Красногвардейского района Оренбургской области устранили последствия сильного ливня и подсчитывают ущерб, сообщает пресс-служба областного правительства.

Спасатели 3 июня откачали дождевую воду с подворий. Районная комиссия оценивает ущерб, нанесенный стихией населению. У людей пострадали огороды, скот и личные вещи жителей подтопленных домов. Оказывается адресная помощь.

Вода ушла из села 3 июня. После окончательной стабилизации ситуации из населенного пункта вывезут мусор, занесенный водой, а также расчистят сельскую территорию от ила.

Напомним, 3 июня в Оренбуржье прошел мощный дождь. В селах села Верхнеигнашкино Грачёвского района и Плешаново Красногвардейского района подтопило приусадебные участки. В Красногвардейском районе вводили режим ЧС. По официальным данным из-за сильного дождя в селе подтопило 58 участков и восемь домов.

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