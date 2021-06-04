Токио, , 06:50 — REGNUM Япония направит на Тайвань 1,24 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе пресс-конференции.

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«Отношения между Тайванем и Японией всегда были очень близкими, а наша дружба — твердой и глубокой. Когда происходят трагедии или катастрофы, мы всегда предоставляем помощь друг другу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Тайваня обвинили Китай в попытках заблокировать покупки вакцины против коронавирусной инфекции. В ответ Пекин заявил, что власти Тайваня пытаются возложить свои промахи в борьбе с COVID-19 на материковый Китай. Подчеркивалось, что Пекин неоднократно выражал готовность оказать любую помощь Тайваню в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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