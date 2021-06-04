Елизово, Камчатский край, , 06:53 — REGNUM На Камчатке сотрудники госавтоинспекции после ночной погони со стрельбой задержали браконьера, в автомобиле которого обнаружили более 400 кг рыб лососёвых пород. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.

Подозрительный автомобиль с тонированными стёклами был ночью замечен патрулём ГИБДД в одном из населённых пунктов Елизовского района. На предложение остановиться водитель автомобиля не отреагировал и попытался скрыться. Во время преследования инспекторы ГИБДД неоднократно призывали водителя остановиться и предупреждали о намерении применить табельное оружие, на что он не реагировал.

«Когда преследуемая машина выехала за пределы населённого пункта, сотрудник ДПС произвёл два предупредительных выстрела в воздух, а после — по колёсам транспортного средства. Только после этого автомобиль остановился. За рулём внедорожника находился 36-летний мужчина», — говорится в сообщении.

При осмотре задержанного автомобиля полицейские обнаружили в его багажнике 238 экземпляров рыб ценных лососёвых пород весом 427 кг. Водитель не предоставил каких-либо документов, которые бы подтверждали законность вылова и транспортировки этой рыбы. Попытку скрыться водитель объяснил тем, что не имел при себе водительского удостоверения.

В отношении подозреваемого в браконьерстве возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), проводится проверка. Изъятая рыба помещена на ответственное хранение. Ущерб водным биологическим ресурсам РФ оценивается в сумму более 5,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали уроженца Новосибирской области, который с 2020 года скрывался от полиции после нападения на государственного инспектора, попытавшегося задержать его за браконьерство на юге Приморского края.

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