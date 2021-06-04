Ватикан, , 06:42 — REGNUM Первая встреча папы Римского Франциска и Джо Байдена в статусе президента США может состояться 15 июня. Об этом сообщает американский католический портал National Catholic Register со ссылкой на источники в Святом престоле.

По словам источника, Байден после того, как побывает на аудиенции у понтифика, немедленно вылетит в Женеву на запланированный на 16 июня саммит с президентом России Владимиром Путиным. Хотя встреча с папой не была еще подтверждена, другой источник, представляющий государственный секретариат Святого престола, отметил, что аудиенция «вполне вероятно состоится».

Издание напоминает, что спустя несколько дней после избрания Байдена на пост президента США он и Франциск разговаривали по телефону. Обстоятельства этого разговора являются уникальными: обычно понтифики не общаются напрямую с избранными главами государств, а лишь посылают официальные приветствия после их утверждения.