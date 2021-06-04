Манагуа , , 06:41 — REGNUM Власти Никарагуа направили поздравительное послание бывшему президенту Кубы Раулю Кастро по случаю его 90-летия. Об этом пишет Prensa Latina.

В письме, подписанном президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и вице-президентом Росарио Мурильо, подчеркивается, в каком состоянии находятся революционные и воинственные люди, занимающие высшие посты в правительстве и Коммунистической партии Кубы.

«Рауль, дорогой товарищ, вместе с Фиделем [Кастро] ты в наших сердцах всегда. <…> Всё ваше существование, вся ваша великолепная карьера — это вдохновение на этих ежедневных дорогах подтверждения идей и революционных практик», — говорится в послании.

Они также напомнили о роли Рауля Кастро в научных, культурных, академических и социальных достижениях, которые Куба может показать миру.