Красноярск, , 06:41 — REGNUM По состоянию на утро 4 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 6530 кубометров в секунду. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, уровень воды в реке Енисей составляет 426,6 см.

Мониторинг паводковой ситуации продолжается. За сутки уровень воды в Енисее увеличился на 22 см.

Подтоплены береговая полоса правого и левого берегов, ряда островов, в том числе Татышева, спортплощадка у набережной левого берега, нижний участок левобережной набережной в районе музейного центра «Площадь Мира», нижний участок набережной правого берега от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста, придомовая территория пяти домов и гаражная линия на ул. Лесной и другие территории.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на вечер 3 июня в Красноярске подтоплений жилых домов и объектов социального значения не зафиксировано.

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