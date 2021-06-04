Новоорск, Оренбургская область, , 06:40 — REGNUM В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели двух подростков, сообщает областная прокуратура.

Несчастный случай произошёл днем 3 июня в Новоорском районе. В реке Большой Кумак утонули 16 летние двоюродные брат и сестра. Трагедия на воде произошла во время отдыха детей со своими родителями.

В ходе проверки надзорное ведомство намерено сделать выводы о соблюдении норм законодательства при организации досуга населения. В частности, прокуратура оценит работу местных чиновников по обеспечению безопасности граждан при использовании несанкционированных мест для купания.