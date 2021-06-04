Нью-Йорк, США, , 06:38 — REGNUM Разведслужбы США и американские военные не пришли к окончательным выводам об увиденных в небе неопознанных летающих объектах, поэтому правительственный доклад Конгрессу будет представлен без данных, подтверждающих происхождение НЛО. Об этом 3 июня написала газета The New York Times.

Из открытой версии доклада следует, что американские спецслужбы «не обнаружили свидетельств того, что воздушные явления, которые наблюдали пилоты ВМС США в последние годы, являются космическими кораблями пришельцев». В то же время, американские военные отвергают сообщения о том, что появление необычных объектов связано с их деятельностью или их технологиями.

«Некоторые воздушные феномены могли быть экспериментальными технологическими разработками стран-соперников, вероятнее всего России или Китая», — говорится в статье NYT.

По словам официальных лиц, на которых ссылается газета, в окончательный отчёт будет включено секретное приложение. Оно также не будет содержать никаких доказательств того, что явления связаны с космическими кораблями пришельцев. Однако само существование секретной части доклада «будет и дальше подпитывать слухи о том, что у правительства есть секретные данные о посещениях Земли инопланетянами», утверждает газета.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США очень серьёзно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов.

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