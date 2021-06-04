Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Директор проекта Horizon Forbidden West Матийс де Йонг ответил на вопрос о том, на каком этапе разработки находится игра. Об этом 4 июня сообщает портал Games Radar.

Режиссёр сказал, что студия Guerrilla Games «только что» успешно завершила работу по созданию бета-версии. «Мы сейчас на завершающем этапе разработки. Так что мы дорабатываем игру и исправляем ошибки», — сообщил де Йонг, отметив, что студия сейчас также работает над финальным роликом Horizon Forbidden West.

«Еще многое предстоит сделать с игрой такого размера и масштаба, но мы находимся на финальной стадии», — сказал директор игры.

Ранее глава PlayStation Херман Хюльст выразил сомнения по поводу того, что релиз Horizon Forbidden West состоится в какие-то из праздников 2021 года. Он отметил, что Sony пока не определилась с точной датой выхода игры.

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