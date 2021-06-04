Каракас, , 06:32 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил экономическое давление со стороны США, повлиявшее на доступ латиноамериканской страны к вакцинам от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

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Венесуэльский лидер поставил под сомнение заявления американского дипломата Джеймса Стори об исключении латиноамериканской страны из глобального плана распределения вакцин против коронавируса SARS-CoV-2, представленного 3 июня администрацией президента США Джо Байдена.

По словам посла США в Венесуэле, из-за якобы «непрозрачности» правительства латиноамериканского государства эта страна не входит в первый список стран, которые должны получить выгоду от программы Вашингтона, в которой планируется выделить крупную партию доз вакцины от COVID-19 в Латинскую Америку.

«Соединенные Штаты подвергают нас ужасному и жалкому преследованию, так что вакцины не достигают нашей страны, правительство Джо Байдена собирается пожертвовать вакцины народам мира, но не Венесуэле <…>, они ненавидят нас, <…> потому что мы мятежники», — сказал Мадуро.

Глава государства подчеркнул, что венесуэльский народ полностью согласится на вакцинацию от COVID-19, несмотря на воздействие односторонних принудительных мер со стороны США.

В сервисе микроблогов Twitter на слова Стори отреагировал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса: «Бесчеловечных ограничений и незаконных санкций в разгар пандемии, а также кражи средств и активов Венесуэлы им недостаточно».

Глава ведомства указал, что с такой позицией правительство США не делает ничего, кроме демонстрации своей непрекращающейся ненависти к венесуэльскому народу.