Пекин, , 06:31 — REGNUM Китай проведет более 4900 мероприятий по популяризации культурного и природного наследия по всей стране, сообщило Национальное управление культурного наследия КНР, передает 3 июня агентство Синьхуа.

Мероприятия предназначены для празднования в этом году Дня культурного и природного наследия, который приходится на 12 июня. Форумы, рекламные кампании и выставки будут проводиться как онлайн, так и офлайн в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая. Этот город является организатором празднования в этом году.

С 2006 года Китай отмечает День культурного наследия во вторую субботу июня. В 2017 году он был переименован в День культурного и природного наследия.