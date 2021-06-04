Мадрид, , 06:30 — REGNUM Крупный пожар произошел на верхних этажах отеля Nuevo Madrid в столице Испании 3 июня. Об этом сообщается на странице в Twitter городской cлужбы по чрезвычайным ситуациям.

Из здания с 12 этажами эвакуировали около 200 человек. Для тушения огня задействовали 15 пожарных расчетов. Пожар удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая произошел пожар в гостинице «Северная» в городе Петрозаводск.

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