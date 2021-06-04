Чебоксары, , 06:30 — REGNUM В Чувашии сформировали состав должностных и других лиц, на которых возложили ответственность за реализацию программы экологического развития. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данное решение принято в рамках исполнения указа президента от 8 февраля 2021 года «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений». Документом определены должностные лица, ответственные за реализацию на территории Чувашии федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений на 2021−2030 годы.

В состав включены девять человек. Правительство республики представляют министры сельского хозяйства (Сергей Артамонов), экономики (Дмитрий Краснов), образования (Алла Салаева), промышленности (Евгений Герасимов) и природы (Эмир Бедертдинов).

Также вошли ректоры чувашского госуниверситета, педвуза, аграрного университета и научно-исследовательского института экологии.