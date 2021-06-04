Пекин, , 06:28 — REGNUM «Форсаж 9» продолжил лидировать в китайском чарте кассовых сборов 3 июня, сообщает агентство Синьхуа.

За 14-й день показа, блокбастер собрал около 10,3 млн юаней (около $1,6 млн), а совокупный кассовый доход превысил 1,25 млрд юаней. Научно-фантастический фильм ужасов «Тихое место 2» занял второе место, заработав в четверг около 8,1 млн. юаней.

Японский анимационный фильм «Дораэмон: Останься со мной 2» занял третье место, завершив день примерно с 4,9 млн юаней сборов.