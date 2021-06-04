Ланьчжоу, Китай, , 06:25 — REGNUM Девять человек погибли в результате железнодорожной аварии в северо-западной китайской провинции Ганьсу, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Авария произошла около 5:25 утра по местному времени 4 июня, когда поезд переехал рабочих на участке Цзиньчан железной дороги Ланьчжоу-Синьцзян, сообщает компания China Railway Lanzhou Bureau Group Co., Ltd.

Ведутся спасательные работы. Подробности инцидента пока не сообщаются. Специалисты занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего.