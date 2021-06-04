Лос-Анджелес, США, , 06:24 — REGNUM Сценарист сериала «Локи» Майкл Уолдрон намекнул, что зрители могут увидеть в кадре несколько версий герой Тома Хиддлстона. Об этом 4 июня сообщает портал Screen Rant.

Когда журналисты задали писателю вопрос о том, может ли Локи столкнуться с самим собой в альтернативных временных линиях, Уолдрон ответил: «Конечно может».

«Что может быть более хаотичным, чем Локи? Чему вы должны научиться у любой версии себя?», — такие вопросы Уолдрон зада собеседникам.

Ранее в сеть выложили видео, в котором актёры будущего сериала рассказали о том, чего могут ожидать поклонники киновселенной Marvel. Том Хиддлстон, в частности, заявил, что студия вряд ли делала ранее нечто подобное.

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