Бразилиа, , 06:21 — REGNUM Министерство здравоохранения Бразилии получило партию вакцины против COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech. Это стало последней из трех партий препарата, которые должны были прийти в страну за текущую неделю, пишет Prensa Latina.

Груз, прибывший в аэропорт «Виракопос» в Кампинасе, штат Сан-Паулу, насчитывает 527 000 доз вакцины.

Если добавить к другим партиям по 936 тысяч доз каждая, которые прибыли 1 и 3 июня, то на этой неделе их будет более 2,3 миллиона. Согласно заключённым контрактам, до конца года в страну прибудет 200 млн доз препарата.