Чебоксары, , 06:19 — REGNUM В Чебоксарах будет списано здание спортивной школы по плаванию для последующего строительства нового спортивно-оздоровительного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, будут списаны два объекта недвижимости бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 9 по плаванию» (подведомственное министерству физической культуры и спорта Чувашии).

«Которые непригодны для дальнейшего использования по целевому назначению, утратили потребительские свойства до окончания срока полезного использования и снос которых необходим в целях строительства нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном», — говорится, в частности, в документе.

Это основное здание 1967 года постройки, балансовая стоимость которого на 21 апреля 2021 года оценивается в 28 664 770 рублей 73 копейки. Также будет списан построенный в 1991 году гараж, его балансовая стоимость составляет 539 341 рубль 53 копейки.

Оба объекта расположены в Чебоксарах по улице Чапаева, 15.