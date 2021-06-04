Нью-Йорк, США, , 06:16 — REGNUM Эндрю Хортон, снявшийся в супергеройском сериале Netflix «Наследие Юпитера», сказал, что его шокировала новость о закрытии проекта. Об этом 4 июня сообщает портал Screen Rant.

Актёр признался, что он чувствует себя «опустошённым» и отметил, что во время съёмок этого шоу он получил уникальный опыт. Хортон поблагодарил всех членов команды проекта, который он назвал «проектом-титаном». Он также выразил Netflix благодарность за предоставленные возможности.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix решил закрыть сериал «Наследие Юпитера» после первого сезона. При этом потоковый сервис сообщил, что снимет новое шоу на основе этой же вселенной, оно будет называться Supercrocks. В центре повествования будут находиться злодей, решившие совершить «ограбление века».

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