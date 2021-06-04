Виндхук, , 06:11 — REGNUM В Намибии за прошедшие сутки выявили 717 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республики.

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Отмечается, что это рекордный показатель по числу выявленных пациентов за одни сутки с начала пандемии. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Намибии достигло 56 981. От болезней, вызванных коронавирусной инфекции, в республике скончались 877 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава африканского офиса Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моэти заявил, что страны Африки ждет третья волна пандемии COVID-19. В частности, за последние две недели число ежедневно выявляемых пациентов на континенте увеличилось на 20%.

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